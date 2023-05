Ligue 1: Yvon Mvogo erklärt seinen Patzer gegen Kylian Mbappé

Yvon Mvogo hat gegen Mbappé ein äusserst kurioses Tor kassiert. Er liess den Ball fallen, Mbappé schnappte sich das Spielgerät und traf. Nach dem Spiel hat Mvogo erklärt, was in seinem Kopf vorging. «Ich dachte, der Schiedsrichter hat gepfiffen, weil ich ihn mit der Pfeife im Mund und der Hand in der Luft gesehen habe.» Mvogo ging von einer Mbappé-Schwalbe aus. «Nach dem Gegentor rannte ich sofort zum Schiri, der mir sagte, dass er nie gepfiffen habe», so der Nati-Goalie. Glück im Unglück für Mvogo. Sein Team gewann trotzdem.