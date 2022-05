Nach 37 Jahren kehrt der FC Winterthur in die höchste Spielklasse zurück. Als der Winterthurer Anhang in Kriens nach Abpfiff von dem direkten Aufstieg in die Super League erfährt, gibt es kein Halten mehr und der Platz wird gestürmt. Vor dem Winterthurer Stadthaus wurde anschliessend bis in die frühen Morgenstunden weitergefeiert.

(Video: Thomas Sennhauser)