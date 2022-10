Vom Geflüchteten zum Tiktok-Star: Geflüchtet, jetzt Tiktok-Star – So geht es Timur (12) mit seiner Familie in Luzern

Ganz zufällig trifft ein Tiktoker und Fotograf auf Timur in Luzern. Der Zwölfjährige fischt ganz allein neben der Kapellbrücke. Die Aufnahmen begeistern das Netz und gehen um die Welt. Timur und sein Mami haben uns in der Redaktion in Luzern besucht. Sie erzählen uns, was der plötzliche Internet-Fame mit ihnen macht und wie sie ihr neues Leben in Luzern erleben.

(Video: 20min/sfo,mgi)