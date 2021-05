Süsser kann eine Meisterschaft wohl kaum besungen werden: Atlético-Coach Diego Simeone verzaubert gemeinsam mit seinen zwei kleinen Töchtern Francesca und Valentina die spanischen TV-Zuschauer. So lässt er die beiden die Atlético-Hymne singen. Das Video entstand am Wochenende, seither wird es aber millionenfach auf Social Media geteilt. Auf Twitter allein hat es am Dienstagmorgen schon mehr als 2,3 Millionen Aufrufe.