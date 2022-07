Unmittelbar vor dem Spiel der Nati in Portugal verletzt sich Ruben Vargas am Oberschenkel. Er wird nicht auflaufen können. Bei einem längeren Sprint während des Einwärmens passiert es: Der Flügelflitzer fasst sich auf einmal an den Oberschenkel und sinkt mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden. Gute Besserung!