Ein Test von 20 Minuten mit versteckter Kamera zeigt: Minderjährige in der Schweiz kommen sehr leicht an E-Vapes heran. In Basel-Stadt dürfen E-Vapes zwar nicht an unter 18-Jährige verkauft werden, aber nicht alle Shops halten sich an das Verbot. Während einige ertappte Verkäufer zugeben, einen Fehler gemacht zu haben, reden sich andere heraus.