Der schwedische Dreispringer Jesper Hellström hat mit einer lustigen Aktion an den European Championships in München für Furore gesorgt. Der 27-Jährige gewann zwar keine Medaille, seine Aktion macht aber im Netz die Runde. Bei seinem zweiten Sprung geriet Hellström in Schieflage, machte in der Luft «den Fisch» und landete mit dem Rücken im Sand. Das brachte sogar seinen Trainer zum Lachen.