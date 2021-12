November/Dezember-Hype Sam Himself performt «La Paz» – So ruhig und sanft war noch kein Best Crushing Newcomer vor ihm (20 Minuten x Swiss Music Awards)

Brooklyn-Basler Sam Himself singt gerne leise – was seine tiefe Stimme noch mehr in den Vordergrund rückt. Im Studio von 20 Minuten Radio war er sogar noch leiser als sonst, was uns umso klammeriger an den Lippen des November/Dezember-Best-Crushing-Newcomer hängen lässt. Seine Single «La Paz» ist inspiriert von einem Roadtrip durch Peru, der nach ordentlich «Kakteen-Substanzen» plötzlich besagte Stadt in Bolivien als Ziel hatte. «Ich habs schliesslich nicht gepackt, fand aber: Der Wille zählt», so Sam. (Video: D. Kerschenbauer/S. Krausz)