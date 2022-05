So schaut es hinter den Kulissen des Eurovision Song Contest 2022 aus

Am Samstagabend findet das grosse Finale des Eurovision Song Contest 2022 in Turin statt. Auch die Schweiz ist dabei und wird durch den Appenzeller Musiker Marius Bear (29) vertreten. Als kleiner Vorgeschmack auf die finale Show, hier schon mal ein exklusiver Einblick hinter die Kulissen des ESC – inklusive Hauptbühne, Pressebereich und Working Area, in der wir die norwegischen ESC-Stars Subwoolfer angetroffen haben.