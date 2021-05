Seilbahnunglück in Norditalien :

Am Samstag kam es in Norditalien zu einem tragischen Seilbahnunglück. In der Schweiz sei seit 50 Jahren nichts derartiges passiert, jedoch sei nichts auszuschliessen, erklärt der Direktor des Verbands Seilbahnen Schweiz.

(Video: Salvatore Iuliano)