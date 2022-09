So sieht Marilyn Manson ohne Make-up aus

Leni Klum (18) und ihr Freund Aris Rachevsky schweben auf Wolke sieben. Das beweist auch das intime Foto, das der 19-Jährige am Montag von sich und dem Nachwuchsmodel teilte. Was da wohl Mama Heidi dazu sagt? Ebenfalls völlig verliebt sind Kellan (37) und Brittany Lutz (34) – und zwar in ihren neuen Sohn. Auf Instagram verkündete der «Twilight»-Star am Montag die Geburt von Baby Nummer zwei und verriet dabei auch gleich den Namen des Kleinen. Weniger glücklich scheint hingegen Marilyn Manson. Der 53-Jährige zeigte sich vergangene Woche zum ersten Mal seit Jahren ohne Make-up und war dabei kaum wiederzuerkennen.