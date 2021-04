Mit dem Qualifying in Saudi-Arabien hat am Samstag Extreme E, eine Offroad-Rennserie mit elektrisch betriebenen Motoren, begonnen. Dabei überschlug sich die deutsche Fahrerin Claudia Hürtgen mehrfach. Sie habe wohl einen Stein getroffen, «in diesem Moment bekam ich Übersteuern und dann habe ich gegengelenkt. Das war ziemlich hart und weil ich in diesem Moment mit dem Felsen an der Seite zu schnell war, ist es dann passiert. Dann dachte ich nur: ‹Oh, Scheisse!›» Die 49-Jährige blieb mit Glück unverletzt. Das 1. Qualifying gewann das Team um Ex-Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg mit Johan Kristoffersson und Molly Taylor.