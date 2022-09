Im Vorfeld des US Open 2017 wurde Roger Federer von jungen Fan und Tennis-Spross Izyan Ahmad eine ganz spezielle Frage gestellt: Könne Tennis-Maestro nicht so lange weitermachen, damit der kleine «Zizou» irgendwann selbst gegen sein grosses Idol antreten kann? «Werde ich», versprach damals Federer. Fünf Jahre später und in Zusammenarbeit mit Barilla wird der Traum von «Zizou» Wirklichkeit. Das mittlerweile grosse Talent und der beste U-12-Spieler der USA wurde in Zürich vom Maestro überrascht. Ein Video mit Gänsehaut-Garantie – pünktlich zu Roger Federers 41. Geburtstag. (sih)