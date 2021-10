Nach sechs Jahren Funkstille ist Adele endlich wieder da. Auf Instagram teilt sie eine erste Hörprobe zu ihrer am 15. Oktober veröffentlichten Single «Easy On Me». Ebenso auf der Social-Media-Plattform will Shannon Doherty das Vorurteil aus der Welt schaffen, dass Menschen mit Krebs im vierten Stadium nicht in der Lage sind, wie andere zu arbeiten. Und der neue James Bond sorgt schon am Eröffnungswochenende für erste Rekorde.