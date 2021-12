Final-Drama in Abu Dhabi :

Wilde Party trotz dramatischem Verlust des Weltmeistertitels? Crowdsurfing, lautes Singen zu Queen und viel Champagner – einen Tag nach dem spektakulären Formel-1-Final tauchen in den sozialen Medien Videos auf, die Mercedes-Boss Toto Wolff sowie Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas bei einer exzessiven Party nach dem Rennen in Abu Dhabi zeigen. Ob Mercedes bei der Party den Titel in der Konstrukteurswertung zelebrierte, Wolff seinen WM-Frust Wegfeiern wollte oder ob es sich um die Abschiedsparty von Bottas handelt, der zu Alfa-Sauber wechselt, ist nicht bekannt.