Energieberatung: So wird deine Stromrechnung günstiger

Sollte ich das Handy über Nacht aufladen oder nicht? Welche Lampen verbrauchen am wenigsten Energie? Und spare ich beim Geschirrspüler mit dem Eco-Modus tatsächlich Strom? Solche Fragen beantwortet das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich täglich. 20 Minuten hat einen Mitarbeitenden der EWZ bei einer kostenlosen Erstberatung in einer 4-Zimmer-Wohnung in der Stadt Zürich begleitet und zeigt die grössten Energie-Sünden.

(Video: 20min/Janina Schenker)