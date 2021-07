Rund 6000 Menschen werden am Wochenende am Tension Festival in Basel erwartet. Damit dies kein Superspreader-Event wird, muss sich der Veranstalter an strenge Eingangskontrollen halten. Der Mitbegründer macht sich keine Sorgen, er glaubt vielmehr, dass Festivals bei den jungen Menschen Anreize schaffen, sich impfen zu lassen. (Video: Lena Wilczek)