Am Dienstag geht es winterlich weiter. Vor allem in der Deutschschweiz halten die Regen- und Schneeschauer an. Allerdings sind auch längere sonnige Phasen dabei und der Westwind lässt nach.

Die Höchstwerte liegen zwischen 3 und 6 Grad, in der Nordwestschweiz 7 Grad.



(Video: Salvatore Iuliano)