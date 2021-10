Am Montag ist es meist sonnig. Am Morgen ist es erst bis auf 800 Meter neblig. Der Nebel löst sich im Laufe des Morgens dann auf und es ziehen am Nachmittag erst Schleierwolken, gegen Abend dann auch dichtere Wolken auf. Die Temperaturen erreichen heute zwischen 12 und 15 Grad.



(Video: Salvatore Iuliano)