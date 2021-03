Der Himmel ist am Samstagmorgen wolkenbehangen und lokal kann es regnen. Im Laufe des Tages ziehen die Wolken langsam ab und die Sonne setzt sich durch. In manchen Regionen kann es den ganzen Tag grau bleiben. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 11 Grad. Am Sonntag wird es erst neblig und dann mehrheitlich sonnig. Die Höchsttemperaturen am Sonntag liegen um die 10 Grad.



(Video: Salvatore Iuliano)