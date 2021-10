Am Freitag ist es sonnig. Am Morgen kann es hier und da neblig sein. Dieser Nebel löst sich aber rasch wieder auf. Am Abend ziehen aus Westen Wolken auf und es kann lokal regnen.

Die Wetterlage bleibt auch am Wochenende sonnig mit möglichen Regengüssen gegen Abend. Die Temperaturen schwanken heute zwischen 18 und 22 Grad, am Wochenende sogar bis 23 Grad.



(Video: Salvatore Iuliano)