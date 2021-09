Nach drei Tagen im Weltraum sind die vier Weltall-Touristen von SpaceX wieder zurück auf der Erde. Als erste zivile Weltraumcrew umkreiste die Besatzung in einem Raumschiff von Elon Musk die Erde. Am Samstag landete das Team dann in einer Kapsel mitten im Meer vor der Küste Floridas. Nach der Landung wurde die Crew mit einem Helikopter aufs Festland geflogen und von einem Arzt untersucht. Alle sind wohlauf.