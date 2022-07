Nach drei Jahren hat der FC Girona den Wiederaufstieg in die höchste spanische Liga geschafft. Die Freude beim Club war entsprechend riesig. Die Mannschaft feierte eine wilde Aufstiegsparty – samt Fahrt mit dem Bus durch die Stadt. Bei dieser wäre es jedoch beinahe zu einem schlimmen Sturz gekommen. So wäre die Fotografin Nuri Margui fast vom offenen Bus gefallen. Mehrere Spieler konnten sie jedoch noch gerade so festhalten.