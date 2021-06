Belinda Bencic spielt derzeit beim WTA-Rasenturnier in Berlin. Im Achtelfinal sorgte die 24-Jährige mit einem Punkt für Furore. Die WTA fragte auf Twitter ob das sogar der Punkt des Jahres sei. Bencic fiel nach einem Volley hin, doch brachte den Ball auch im Sitzen über das Netz. Am Ende holte sie sich im Ballwechsel sogar das spielentscheidende Break. Sie siegte in 83 Minuten in zwei Sätzen gegen Petra Martić und zog in den Viertelfinal ein.