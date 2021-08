Früchte und Co. :

Schon wieder gestorben im Lieblingsspiel? Vielleicht liegt es an der Ernährung.

Céline Matter ist die erste Ernährungsberaterin für E-Sport in der Schweiz. So hilft sie den Game-Profis, länger konzentriert zu bleiben, mit dem richtigen Essen. Wir haben mit der Pionierin geredet.

(Video: Marc Gerber)