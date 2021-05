News Juice - Springt Steve-O in eigenes oder fremdes Bisi?

Für den für Oktober geplanten vierten «Jackass»-Film kündigt Aufdiefresseflieg-Profi Steve-O Stunts an, die wir erst glauben, wenn wir sie auch wirklich auf der Kinoleinwand sehen: Der 46-Jährige will unter anderem einen Bauchklatscher in ein Becken voller Bisi machen. Ja, du hast das gerade richtig gelesen. Die grosse Frage, die sich dabei stellt: Ist es sein eigenes Bisi oder das von jemand anderem? Ausserdem: Lindsay Lohan dreht einen Netflix-Weihnachtsfilm, «Die Bachelorette» hat endlich einen, ähem, Skandal und das «Friends»-Reunion-Special läuft am Donnerstag auch bei uns in der Schweiz. Schön. (Video: A. Zobrist./S. Krausz/P. Stirnemann)