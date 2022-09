Gleich mit 5:2 fegt PSG am Samstag Montpellier vom Platz. Für grossen Wirbel sorgt trotz des klaren Sieges eine Frust-Aktion von Superstar Kylian Mbappé. Nachdem sich Teamkollege Vitinha dazu entschied, den Ball lieber nach rechts zu Lionel Messi anstatt zu Mbappé zu spielen, brach der Franzose seinen Laufweg sofort ab. Danach gestikulierte er völlig entnervt in Richtung Vitinha, winkte ab und drehte seinen Teamkollegen den Rücken zu. Und das, obwohl der Angriff noch in vollem Gange war.