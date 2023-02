Norway 12 Points: Steht die ESC-Siegerin 2023 schon fest?

Jetzt in den News aufstrebender Sängerinnen, die drauf und dran sind, dieses Jahr den ESC zu gewinnen: Wer die Schweiz am Eurovision Song Contest vertreten wird, wissen wir zwar noch nicht. Und auch, ob die Norwegerin Alessandra Mele für ihr Land nach Liverpool fliegen darf, ist noch unklar. Aber ihr Song «Queen of Kings» trendet momentan weltweit auf Spotify und hat durchaus das Zeug, um am 13. Mai so richtig abzuräumen. Wir sind jedenfalls bitz Fan von Alessandra!