Überraschendes Statement: Steht Emily Ratajkowski auch auf Frauen?

Heute in den News der Promi-Welt: Leni Klum äussert sich zur Kritik an ihrem Auftritt als Unterwäsche-Model. Knapp bekleidet zeigt sich auch Emily Ratajkowski immer mal wieder. Doch hier geht es darum, dass sich die 31-Jährige jetzt über ihre sexuelle Orientierung geäussert hat. Und auch in der spanischen Netflix-Serie «Élite» geht es immer mal wieder um die schönste Sache der Welt. Fans können sich freuen, denn bald geht die Schule mit der 6. Staffel wieder los. Wir zeigen alle neuen Schülerinnen und Schüler.