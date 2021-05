Mit dem Best Crushing Newcomer hat 20 Minuten jetzt einen eigenen Swiss Music Award und fördert neue Schweizer Musik. Unsere BCN im Mai sind die Zürcherinnen Steiner & Madlaina und wir stellen sie dir hier vor, weil wenn du sie nicht kennst, verpasst du so richtig was. (Video: M. Kall/S. Krausz)