«Sk8er Boi» vs. «...Baby One More Time» - Steiner & Madlaina, wer ist fitter mit legendären Popsongs?

«Sk8er Boi» vs. «...Baby One More Time» :

Steiner & Madlaina, unsere Best Crushing Newcomer im Mai, stellen sich dem Game «Catch the Drop» in der Supreme Show auf 20 Minuten Radio. Pro Jahr erklärt 20 Minuten zusammen mit den Swiss Music Awards und der GfK (erheben die Charts) sieben bis acht Schweizer Nachwuchs-Acts zu unseren Best Crushing Newcomer und hypt sie jeweils während eines Monats auf allen 20-Minuten-Kanälen. Und einer von ihnen gewinnt Anfang nächstes Jahr schliesslich den SMA in der gleichnamigen Kategorie Best Crushing Newcomer. (Video: Moe & Freezy/M. Kall)