Diplom in der Mixed-Staffel :

In der Mixed-Staffel im Biathlon lief zuerst alles nach Plan. Amy Baserga übergab nach einer guten ersten Runde auf Platz sechs liegend zu Teamkollegin Lena Häcki. Danach lief aber alles schief. Eine Kontrahentin fuhr auf Häcki auf und der Stock der Biathletin brach bereits in den ersten Metern. Ohne den Stock hatte die Schweizerin natürlich keine Chance mehr und wurde zurückgespielt. Am Ende wurde es Rang acht und somit ein olympisches Diplom.