Wenn man in der Schweiz Primarlehrerin oder Primarlehrer werden will, braucht man ein Sprachzertifikat, meist in Französisch oder Englisch. Studierende der Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz stören sich daran, dass diese Sprachanforderungen, je nach Hochschulstandort, unterschiedlich sein können. Deshalb kann die Wahl der Hochschule für den Zeitpunkt des Kompetenznachweises entscheidend sein.