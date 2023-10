Super League: Ist das die unfairste Szene der Saison?

Beim Duell zwischen Yverdon-Sport und dem FC Winterthur kam es am Samstagabend zu einer bizarren – und unfairen – Szene. Winterthurs Basil Stillhart nahm Tempo aus dem Spiel, legte den Ball bei Seite, weil ein Spieler von Yverdon verletzt am Boden lag. Yverdon-Stürmer Christopher Lungoyi interessierte diese Fairplay-Geste wenig. Er schnappte sich den Ball und zog los in Richtung Winterthur-Tor, wo er zum Glück an Goalie Marwin Keller scheiterte. Im Laufe des Spiels flog Lungoyi dann nach mit Gelb-Roter Karte vom Platz – allerdings aufgrund einer Fehlentscheidung. (Video: SRF)