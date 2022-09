Für Nicole geht ein langgehegter Wunsch in Erfüllung: Die 18-jährige Luzernerin durfte die australische Band 5 Seconds of Summer im Rahmen eines durch 20 Minuten verlosten Meet & Greet in London treffen. «Das ist alles, was ich mir je erhofft habe», sagt sie aufgewühlt nach dem Zusammentreffen mit den Jungs. Doch der grosse Tag war mit vielen weiteren Highlights gespickt.