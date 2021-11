Der deutsche Trainer Jürgen Klopp rechtfertigt sich gegenüber einem nigerianischen Journalisten. Dieser fordert von ihm eine Entschuldigung gegenüber Afrika. In einem Interview hat der Liverpool-Trainer den Afrika-Cup of Nations als «kleines Turnier» bezeichnet. An einer Pressekonferenz wird er vom nigerianischen Journalisten mit der Aussage konfrontiert.



(Video: Stefan Lanz)