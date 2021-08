Echse, Blindschleiche, Ringelnatter. Neben diesen heimischen Reptilienarten haben sich auch exotische Tiere in der Schweiz niedergelassen. Zu ihnen gehört die nordamerikanische Buchstaben-Schmuckschildkröte, die - wie ihr Name schon vermuten lässt - aus Nordamerika stammt. Die Reptilienart breitet sich in Europa und insbesondere in der Schweiz immer weiter aus, was ein Problem ist. Denn die invasive Schildkröte verdrängt einheimische Arten und frisst ihnen das Futter weg.