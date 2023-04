Überraschung in der Challenge League: Tabellenführer Yverdon-Sport verloren am Freitagabend im eigenen Stadion gegen Bellinzona und verpassten damit die Möglichkeit, ihren Vorsprung an der Spitze der Challenge League auszubauen. Das entscheidende Tor fiel durch einen Penalty von Cortelezzi in der 83. Minute.