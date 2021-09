Ungeduldige Ameisenbärin - Tammy ist viel zu hungrig für Denksport

Ameisenbärin Tammy wohnt im San Antonio Zoo. Um ihre Hirnzellen ein wenig zu trainieren, hätte sie ihr Futter eigentlich aus einem so genannten Puzzle Feeder klauben sollen. Allerdings hatte sie offensichtlich keine Lust dazu, oder sie war schlicht zu hungrig. Jedenfalls hat sie eine eigene Lösung gefunden, um an ihr Futter heranzukommen. Was übrigens nicht heisst, dass sie nicht schlau wäre…

(Video: P. Stirnemann/storyful)