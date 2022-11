Bundesliga: Verletzter Bochum-Spieler wird vom Teamarzt getreten

Wenn man kein Glück hat, kommt auch noch Pech dazu. Das muss sich wohl Bochum-Captain Anthony Losilla am Samstag gedacht haben. Der VfL lag in Dortmund gegen den BVB 0:3 zurück, da prallte Losilla unglücklich mit seinem Teamkollegen Cristian Gamboa zusammen. Damit nicht genug: Als der Captain verletzt am Boden lag, stürmte der Teamarzt herbei. Weil der Rasen aber feucht war, rutschte der Mediziner aus und trat Losilla am Boden liegend ins Gesicht – ein Abend zum Vergessen für den 36-jährigen Franzosen.