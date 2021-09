Ein Bauer verunfallte am Donnerstagmorgen in Otelfingen ZH tödlich. Das bestätigt die Kantonspolizei Zürich. Vermutlich wollte er seinen Sohn per Seilwinde in den Silo herunterlassen, als plötzlich das Seil riss und der Sohn hinunterstürzte. So schildert es ein News-Scout, der die dramatische Szenerie beobachtete:

(Video: Thomas Sennhauser)