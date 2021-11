In der Atacama Wüste türmen sich Berge von ausrangierten Kleidern. Nachdem die Kleider in China und Bangladesch produziert werden und vom Kunden getragen wurden, landen viele davon irgendwann in Chile, wo sie in Lateinamerika weiterverkauft werden. Der Teil, den niemand will, landet in der Wüste. Das Problem dabei ist, dass die Kleider nicht biologisch abbaubar sind und somit der Umwelt massiv schaden.





(Video: 20min/mk)