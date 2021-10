Der Tropensturm Kompasu hat in der vergangenen Woche über dem Archipel so viel Regen abgelassen wie sonst in einem ganzen Monat. Tausende Menschen mussten aus ihren Häusern flüchten, um anderswo Schutz zu suchen. Der Tropensturm hat Schäden von über 20 Millionen US Dollar verursacht. Der Sturm ist nun unterwegs Richtung Hong Kong.





