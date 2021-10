Händler warnen, dass Spielzeuge dieses Jahr zu Weihnachten knapp werden könnten. Dies nicht nur wegen Corona, sondern auch aufgrund von Energieknappheiten und Engpässen in der Lieferkette in Asien. Doch ist es wirklich eine gute Idee, statt im Laden um die Ecke, die Geschenke im Internet direkt in Asien zu bestellen?



(Video: Stefan Lanz)