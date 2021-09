Die Anteilnahme am Tod des 20-jährigen A.N. ist riesig. An der Tankstelle, an der der junge Kosovare tödlich verletzt wurde, bringen Freunde, Verwandte und Bekannte Blumen und Kerzen vorbei. Im Umfeld des 20-Jährigen erhärtet sich der Verdacht, dass es beim Streit um das Geld seines Freundes gegangen sein soll. (Video: Lena Wilczek/ Rochus Zopp)