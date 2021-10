Das «Metaversum» könnte irgendwann das klassische Internet ersetzen.In einer virtuellen Welt findet man alles, was man auch in der Suchmaschine findet, mit dem Unterschied, dass man es beinahe praktisch anfassen kann. Was nach Science Fiction klingt, könnte Realität werden. Facebook, Microsoft und Co. investieren Milliarden US-Dollar. Die Frage bleibt aber: Brauchen wir das?

(Video: Marc Gerber)