Am Freitag musste sich der rechtsextreme Basler Grossrat Eric Weber für mehrfache Rassendiskriminierung und sexistisch motivierte Delikte gegen Politikerinnen verantworten. Das Gericht sprach ihn in der Mehrheit der Anklagepunkte schuldig. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

(Video: Alexia Mohanadas / Steve Last/ Laura Gargiulo)