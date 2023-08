Beim ATP-500-Turnier in Washington lag Yibing Wu im ersten Satz mit 4:1 vorne, als der Chinese beim Seitenwechsel zusammenbrach. Auslöser war wohl die Hitze. Bereits in Wimbledon sorgte der 23-Jährige für einen ähnlichen Schock-Moment, als er in der Garderobe ohnmächtig geworden war. (Video: Twitter)