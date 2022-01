Der griechische Tennisprofi Stefanos Tsitsipas zeigte sich am Australian Open als Tierfreund und Gentleman. In der Partie der vierten Runde gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz verirrte sich ein Käfer auf den Platz. Da sich das Ballmädchen vor dem Käfer aber ekelte, nahm der 23-jährige Grieche die Aufgabe selbst in die Hand.