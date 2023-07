Ungewöhnliche Szenen in Bangkok: Nicht nur, dass Eis in Thailand eher selten ist, sondern es ging nach einem Eishockeyspiel auch gar wild zu und her. Thailand hatte beim U-18-Einladungsturnier Hongkong gerade 3:0 besiegt, es kam zum Handshake. Dabei brach aus unbekannten Gründen eine Massenschlägerei aus. In dieser rückte ein Thailänder speziell in den Fokus. Warum? Das siehst du im Video.